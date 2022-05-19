Менее чем за полтора месяца действия льготного растаможивания автомобилей с 9 апреля по 15 мая в Украину ввезено 76,5 тысячи старых транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику Государственной таможенной службы. Общая сумма налоговых льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен. В среднем на оформление одного ввезенного автомобиля на украинской границе уходит 45 минут. Самым продуктивным днем импорта автомобилей было 10 мая: на территорию Украины ввезли 4817 автомобилей. Больше всего автомобилей растаможено на Волынской, Львовской и Закарпатской таможнях. Ранее сообщалось, что украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможивания автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе. Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.