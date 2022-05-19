Сегодня, 19 мая, западные регионы страны ночью накроют заморозки, а в юго-восточных областях пройдут дожди. Местами ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в юго-восточных областях и Крыму облачно с прояснениями – дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков. В западных областях на поверхности грунта местами заморозки 0-3 градуса. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +5+8, днем +15+19 градусов; на западе ночью +4+9 градусов, а днем +19+23; в восточных областях ночью +7+9, днем +13+17 градусов; на юге страны ночью +8+11 градусов, а днем +15+19; в центральных областях ночью +5+8, днем +16+19 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +6+8 градусов, а ночью +15+20. Напомним, недавно мы писали, что погода в Украине ухудшится и в ряд областей придут заморозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.