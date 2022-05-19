Ночь в Днепропетровской области была неспокойной. Оккупанты обстреляли село Великие Костромки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. По его данным, российские войска пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. "Били из "Градов" и "ураганов" по большой Костромке. Людей не зацепило. Повреждены и разрушены дома. Село частично осталось без света и газа", — говорится в сообщении. Напомним, ночью, 18 мая, в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские кафиры нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о трех пострадавших. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.