Концепцию перспективного развития и восстановления города Тростянец будет разрабатывать австрийская компания iC consulenten ZT GmbH. Об этом рассказал городской голова Юрий Бова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Тростянца. "Важная встреча состоялась сегодня в Вене. Договорились с компанией iC consulenten ZT GmbH разработать совместно концепцию развития будущего Тростянца – безопасного, экологического, комфортного города", – отметил Бова. Мэр Тростянца также подчеркнул, что все работы австрийские специалисты будут выполнять бесплатно. Разработка плана восстановления займет 3-4 месяца. По его словам, Тростянец нужно существенно восстанавливать и использовать для этого Лучший европейский опыт. Ранее сообщалось, что в Тростянце документируют военные преступления РФ. Государственное бюро расследований зафиксировало десятки фактов пыток оккупантами гражданских в Тростянце. Также мы писали, что в Тростянце хотят построить железнодорожный вокзал до конца лета. Далее на очереди восстановление больницы и поврежденных многоквартирных домов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.