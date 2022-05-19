Министерство иностранных дел РФ объявило 85 европейских дипломатов "персонами нон грата", реагируя таким образом на высылку десятков российских дипломатов в ряде стран ЕС. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД РФ. Среди высланных из Москвы дипломатов 24 – из Италии, 27 – из Испании и 34 – из Франции. Внешнеполитическое ведомство в среду вызвало послов этих государств — Италии в РФ Джорджио Стараче, Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса, Франции в Москве Пьера Леви — чтобы сообщить "о ответных мерах" в связи с высылкой своих дипломатов. Представителю Италии выразили "решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей в отношении выдворенных из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах". Так, РФ обязала "в качестве ответной меры" покинуть территорию страны 24 сотрудником итальянских дипломатических и консульских учреждений в течение 8 дней. Послу Испании был заявлен "решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании "persona non grata"" и было отмечено, что "этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях". Из РФ обязали уехать 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге в течение 7 дней. Представителю Франции заявили "решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции "persona поп grata". В МИД РФ требуют покинуть страну 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России в двухнедельный срок. Ранее сообщалось, что в начале апреля Испания решила выслать около 25 сотрудников российского посольства, представлявших опасность для безопасности страны. Также мы писали о том, что 11 апреля Франция выслала 6 сотрудников посольства России в Париже, поскольку они подозреваются в шпионаже "под дипломатическим прикрытием". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.