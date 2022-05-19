В Литве был арестован мужчина, который в социальной сети в своих прямых эфирах призвал к насилию против литовцев, украинцев и ромов, прославлял агрессию президента РФ Владимира Путина и призвал к военному вторжению в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал LRT. Решением Каунасского районного суда мужчину приговорили за разжигание ненависти и приговорили к 60 суткам ареста. По материалам суда гражданин Литвы, названный только инициалами А.Д., на прямых трансляциях в Facebook призвал к насилию против народов Литвы и Украины, поддерживал захватническую политику Путина и убийства украинцев, добавляя, что против Украины нужно применить ядерное оружие. Также он заявил, что "половину литовцев расстреляет сам", и призвал РФ "напасть на Литву и уничтожить литовцев". Отмечается, что нарушитель уже имеет восемь судимостей, в том числе за кражу и насилие в отношении жены и партнера. В ходе заседания судья заявил, что "каждый гражданин Литвы имеет право отказаться от своего гражданства" и "выбрать жизнь в стране, законы которой он будет уважать". Напомним, сейм Литвы единогласным решением признал Россию террористическим государством, а ее действия в Украине – геноцидом. Ранее сообщалось, что в Эстонии одного из районов Таллинна арестовали на 13 суток за букву "Z" на окне квартиры и демонстрацию георгиевской ленты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.