В ближайшие недели в НАТО не ожидают перемен на фронте. Однако считают, что ВСУ могут отвоевать оккупированные россиянами Донбасс и Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По словам военного чиновника, знающего данные разведки, сейчас в НАТО идет обсуждение актуального момента, когда ситуация в противостоянии существенно изменилась в пользу Украины. Дебаты продолжаются и по возможности Киева вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией. "Я думаю, что ВСУ могут отвоевать Крым и Донбасс, это да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я думаю, это реально", — заявил он. Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны. Генштаб ВСУ заявил об укреплении оккупантами второй линии обороны в Запорожской области. Речь идет о Новопавловском и Запорожском направлениях. Напомним, что министр Резников подтвердил уничтожение 17 БТГР России за время войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.