20 мая 2022 православный мир отмечает воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Что можно и нельзя делать, традиции, главные приметы – читайте дальше в материале Styler. Отметим, что этот праздник посвящен библейским событиям, произошедшим в 4 веке на территории Византии. В народе его называют Купальница и Иван Бражник. После смерти первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, уклонившийся в ересь Ария, отрицавший единосущную Сына Божия с отцом. В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме странное знамение. В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в три часа утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня, сияло неописуемым светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, пораженный большим ужасом и изумлением. Главные приметы этого дня Радуга — погода будет ясной. Радуга утром – дождливый день. Кольцо вокруг луны – к ветру. На восходе лучи солнца разных цветов – к плохой погоде. Дождь – до теплого сентября. Дождь создает на лужах пену – непогода окажется продолжительной. Радуга, в которой преобладает зеленый цвет – к дождю. На закате солнце красное и кажется больше обычного – к ветреной погоде. Пчелы с самого утра активно летают – будет гроза. Нельзя заниматься гаданиями, прогнозами будущего – судьбу можно изменить в худшую сторону. Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова – в душе поселится негатив. Нельзя лгать, преувеличивать, лицемерить, льстить, говорить неправду о других людях, разводить слухи и сплетни – ложь вас не приведет ни к чему другому, кроме проблем и невзгод, которые изменят жизнь человека. Именины или День ангела отмечают обладатели следующих имен: Антон, Иоанн, Михаил и Степан. Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Также читайте, когда в этом году будем праздновать День вышиванки. Кстати, синоптики рассказали, какая будет погода в Киеве летом.