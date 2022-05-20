Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин могут провести телефонные переговоры в ближайшие недели. Проведение разговора глав двух государств допустил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и глава КНР Си Цзиньпин поговорят по телефону снова", — заявил он. Салливан рассказал, что на переговорах с членом Политбюро ЦК КПК "прямо говорил об озабоченности" США ядерной программой и программой разработки баллистических ракет КНДР. "Это не в интересах Китая. Это не в интересах Америки. Китай должен обсудить все возможные шаги, чтобы снизить вероятность провокационных действий", — добавил Салливан. По словам Салливана, Белый дом не "замедляет или не ущемляет дипломатическое взаимодействие с Китаем на высоком уровне". Напомним, Байден провел телефонный разговор с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 18 марта. Стороны обсудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.