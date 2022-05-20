Сегодня, 20 мая, северные регионы Украины покроют дожди. На остальной территории ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях пройдут мелкие дожди. Тем не менее, в других областях ожидается теплая погода. Столбики термометров покажут максимально +27 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+9, днем +19+24 градусов; на западе ночью +6+9 градусов, а днем +25+27; в восточных областях ночью +7+9, днем +17+19 градусов; на юге страны ночью +8+11 градусов, а днем +23+27; в центральных областях ночью +7+10, днем +20+23 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +19+22 градусов, а ночью +6+10. Ранее мы сообщали, что погода в Украине ухудшится, а в некоторые области придут заморозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.