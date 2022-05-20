Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых это лето станет временем исполнения всех желаний. Удача будет сопровождать их во всем и везде, а обстоятельства будут складываться так, чтобы приблизить исполнение мечты. Какие знаки зодиака станут настоящими счастливчиками этим летом, рассказали в УНИАН. Телец Для исполнения желаний Тельцам нужно действовать, а не ждать у моря погоды. При активных действиях и упорстве Тельцы смогут добиться невероятного успеха. Возможные изменения в карьере – рост, новая должность или повышение зарплаты. Во многом эти успехи будут зависеть от навыков коммуникации с начальством и результатов, которые вы показывали в последнее время. Дева Лето принесет Девам этим летом отдых и релакс. Вы можете отправиться в путешествие и может быть, не одно. Все три месяца пройдут спокойно и легко. Есть шанс осуществить свою давнюю мечту. И в вашей жизни появятся люди, которые станут по-настоящему близки. Козорог Козерогам лето доставит много неожиданностей. Это будут сюрпризы, которых они точно не ожидали. Но все эти изменения будут приятными, и Козероги останутся довольны происходящим. Удача определенно вернется к вам лицом, и вы можете реализовать свои планы. Ставьте цели на это лето и будьте уверены – вы достигнете желаемого. Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака улыбнется удача этим летом. А также рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в 2022 году – подробный прогноз от астрологов.