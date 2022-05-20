Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутриперемещенных лиц в "Действии". Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции. Услуга доступна для граждан, переместившихся с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также с территории общин, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации. Следует отметить, что перечень таких общин утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий при согласовании Министерства обороны Украины. Актуальный список можно найти по ссылке. С мая получать ежемесячное пособие имеют право следующие категории лиц: граждане, переместившиеся с территорий, где ведутся боевые действия, или находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировке); граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и подавших заявку на возмещение, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Пособие на проживание для этих категорий внутри перемещенных лиц предоставляется в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен; для других лиц – 2 000 гривен. Кроме этого, единовременную помощь могут получить лица, эвакуируемые из районов проведения боевых действий. Такие выплаты производит "Укрзалізниця". А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.