Французский Регион Иль-де-Франс выделил 1,1 млн. евро на проекты по поддержке Украины и развитию сотрудничества с Киевской и Черниговской областями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины во Франции. В рамках инициативы усилия будут направлены на реализацию проектов в области здравоохранения и медицины, содействие лицам с ограниченными возможностями, обеспечение психологической помощи и сопровождение жертв сексуального насилия, образовательные и художественные инициативы, трудоустройство и помощь малому предпринимательству. Ранее сообщалось, что концепция перспективного развития и восстановления города Тростянец Сумской области будет разрабатываться австрийской компанией. Разработка плана восстановления займет 3-4 месяца. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.