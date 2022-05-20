С 24 февраля из Украины выехало более 6,2 млн. человек. Об этом в ходе Международной конференции "солидарность ЕС с Украиной: защита убегающих от войны людей", сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. Из 6 млн 200 тысяч украинцев более 5 миллионов граждан переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей, более 3,3 млн человек, переехало в Польшу. Кроме того, более 1,2 миллионов граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС. С середины апреля наблюдается и обратная тенденция – украинцы массово возвращаются домой. Предварительно более 1 млн человек вернулось в Украину. Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу около 40 посольств. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.