Государства, которые будут покупать у России похищенную у Украины сельскохозяйственную продукцию, можно считать причастными к преступлению. Об этом заявил в Совете Безопасности ООН советник Постпреда Украины при ООН Сергей Дворник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Дипломат отметил, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море. По его словам, еще одной угрозой является действия России по конфискации украинского зерна для собственного потребления или нелегальной продажи на международных рынках. Российские кафиры уже украли не менее 400-500 тыс. тонн зерна. "Украина уже предупредила страны-потребители, что партии зерна, экспортируемые Россией, могут содержать краденое украинское зерно. Любая страна, сознательно покупающая это зерно, будет считаться причастной к преступлению", — сказал Дворник. Советник Постпреда Украины при ООН также отметил, что не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за возможный голод миллионов людей в Азии, Африке и других частях света и на оккупированных территориях Украины. Напомним, российские суда, транспортирующие украденное украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этого Россия использует три корабля, один из них — балкер "Матрос Позинич". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.