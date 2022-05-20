Случай заражения человека оспой обезьян обнаружен в штате Новый Южный Уэльс. Первым на континенте носителем вируса стал 40-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав региона. По данным медиков, он недавно вернулся из Европы. В ведомстве уточнили, что больной обратился к врачу общей практики с симптомами, свидетельствующими о заражении оспой обезьян. После срочно проведенных анализов медики подтвердили его диагноз и изолировали заразившихся и членов его семьи. По словам главного санитарного врача штата Керри Чант, болезнь не является для Австралии эндемичной, однако случаи заражения ею "иногда регистрируются у вернувшихся из некоторых африканских стран людей, а также у владельцев завезенных домашних животных". "Люди могут заразиться оспой обезьян при очень тесном контакте с инфицированными, однако, как правило, болезнь протекает в легкой форме и большинство бесполезно поправляются в течение нескольких недель", — указала она. Оспа обезьян – редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует к большой сыпи на лице и теле. Обезьяна оспа вновь возникла в Нигерии в 2017 году после более чем 40-летнего отсутствия зарегистрированных случаев. С того момента 218 случаев было подтверждено в африканской стране и 8 международных путешественников из Нигерии, включая случай в Техасе в июле 2021 года и последний. Как сообщалось, Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс зафиксирован первый возможный случай заражения этим заболеванием. Ранее в штате Мэриленд (США) обнаружили случай заражения оспой обезьяны. Инфекцию обнаружили у американца, вернувшегося в страну из Нигерии.