Восемь населенных пунктов Великобритании получили статус города к платиновому юбилею британского монарха. В 2022 году королева Елизавета II празднует 70-летие восхождения на престол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Среди вновь созданных городов – Милтон Кейнс в Англии, Данфермлин в Шотландии, Бангор в Северной Ирландии, Рексхем в Уэльсе, а также несколько населенных пунктов на заморских территориях. Претенденты на звание города должны были в течение прошлого года продемонстрировать свое культурное наследие. Последнее состязание за получение права называться городом проводилось десять лет назад в честь ознаменования бриллиантового юбилея королевы. Расширение семьи британских городов увеличило количество городов на материковой части Великобритании до 76 единиц, из них 55 находятся в Англии, восемь в Шотландии, семь в Уэльсе и шесть в Северной Ирландии. Напомним, ранее мы сообщали, что Британия передаст Украине вооружение на 1,3 млрд. стерлингов. Также сегодня правительство Великобритании утвердило новые санкции против трех российских авиакомпаний. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.