21 мая 2022 верующие отмечают День памяти Иоанна Богослова и народный праздник Иван Довгий. Что можно и нельзя делать, традиции, главные приметы – читайте дальше в материале Styler. Считается, что Иоанн Богослов является покровителем и помощником писателей, издателей книг. Также святые молятся для спасения от отравления. Связано это с тем, что самого Иоанна пытались отравить, но яд на него не подействовал. В народе праздник назвали Иваном длинным. Такое название он получил по той причине, что в этот день было заведено работать с ранней звезды и до самой темноты. Другое название праздника – Арсений Пшеничник. В православии проходит память преподобного Арсения Великого, а также принято сеять пшеницу. В этот день обычно пекли пироги, которыми угощали бедняков, нуждающихся, соседей, путников, родственников, друзей. На обед или ужин с выпечкой звали гостей. Пирог с сыром из молока рыжей коровы готовили для болеющего. Девушки на издании пекли специальные пироги, которые выставляли на окошко, своим запахом они должны были привлечь жениха. Главные приметы этого дня У черемухи много цветов – лето будет мокрым. Утром появилась Радуга-день окажется дождливым. Радуга появилась вечером-завтра будет ясно. Видно сразу три радуги – сильный и длительный ветер. Дождь – будет много грибов. Красный рассвет – к непогоде. Красное небо на западе – к хорошей погоде. Облака сбились в одну кучу на небе – к ненастной погоде. Луна в дымке – к затяжной непогоде. Гроза вдали – к жаркой погоде. Воробьи в песок зарываются – к сильному ветру. Нельзя стирать и гладить – одежда вскоре придет в негодность. Нельзя заниматься ремонтом и генеральной уборкой, а также тяжелой работой. День ангела сегодня празднуют : Иван, Арсений, Арсений, Елена, Иван, Кристоф, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений. Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Также читайте, когда в этом году будем праздновать День вышиванки. Кстати, синоптики рассказали, какая будет погода в Киеве летом.