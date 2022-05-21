Сегодня, 21 мая, в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди и ветер. Тем не менее, несмотря на осадки, похолодание не прогнозируется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, практически по всей территории страны пройдут дожди с грозами. Сухо будет только на юге, в частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров покажут максимально +28 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+15, днем +20+24 градусов; на западе ночью +11+14 градусов, а днем +22+27; в восточных областях ночью +8+11, днем +18+22 градусов; на юге страны ночью +12+14 градусов, а днем +24+27; в центральных областях ночью +10+13, днем +23+26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области ожидаются осадки в виде грозового дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +19+23 градусов, а ночью +11+15. Ранее мы сообщали, что на сегодняшний день синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.