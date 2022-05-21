В Украине выходные, 21-22 мая, будут дождливыми. Почти во всех регионах погода ухудшится и сильно похолодает. Какая погода ждет украинцев в ближайшие выходные, рассказали в Украинском гидрометцентре. Погода в Украине 21 мая В субботу синоптики прогнозируют на Западе Украины пасмурная погода. Также предупреждают о грозах, порывах ветра до 7 — 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +23…+25 градусов. На Востоке также ожидаются осадки. Столбики термометров покажут +18…+22 градуса. На Севере небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +24…+28 градусов. Синоптики говорят, что только на Юге страны небо в течение дня будет ясным, безоблачным, +24…+27 градусов. В Киеве 21 мая ночью будет сухо, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13…+15, днем +21…+23 градусов.

Прогноз погоды на 21 мая. Погода в Украине 22 мая В воскресенье, 22 мая, в стране также ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы, температура ночью +7…+12 градусов. В южной части днем температура будет достигать +19…+21 градусов. Также ожидается дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В воскресенье в Киеве ощутимо похолодает — температура ночью будет +10…+12 градусов, днем +12…14 градусов. 22 мая в столице ночью и днем будет идти дождь.

Прогноз погоды на 22 мая. Ранее мы сообщали, что появился прогноз погоды в Украине на лето. Также мы писали, что совсем скоро погода в Украине резко изменится.