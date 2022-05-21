Президент Джо Байден объявил, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби займет новый пост в Белом доме. Он станет координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики Соединенных Штатов и будет выступать старшим представителем администрации по этим вопросам", — говорится в заявлении Белого дома. Сам Джон Кирби заявил, что был невероятно доволен новым предназначением. Подразумевается, что в новой должности он не будет регулярно проводить брифинги в Белом доме, но будет дополнять пресс-секретаря Карин Жан-Пьер на трибуне, когда это необходимо. Напомним, что пост пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер занимает 13 мая. Она стала первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТК-сообщества в этой должности. Ее предшественница Джен Псаки назначена Байденом пресс-секретарем Белого дома в ноябре 2020 года. До этого она работала политическим комментатором CNN. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.