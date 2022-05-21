Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Ранее сообщалось, что Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В настоящее время президент США Джо Байден посетит Азию с рабочим визитом. По данным Управления морской безопасности в провинции Хайнань, военные учения Китая продлятся до понедельника, 23 мая. Во время учеб гражданским и другим невоенным судам запрещено входить в зону маневров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.