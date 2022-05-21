Пилотная перевозка грузов между Украиной и Литвой в обход Беларуси окупилась. Об этом заявил глава литовских железных дорог Эгидиус Лазаускас. Последующая частота рейсов будет определяться потребностью компаний в перевозках и конкуренцией с другими перевозчиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС. "Текущая цена — примерно 60 тысяч евро туда и обратно. Вопрос в том, сколько бы это стоило, если бы таких грузов было гораздо больше, и сработала экономия на масштабе. В любом случае пилотный транспорт из Украины окупился: извлекли много уроков и будут приняты решения, как улучшить эти услуги, потому что, на наш взгляд, очень хорошие перспективы", — заявил Лазаускас. По его словам, сейчас планируется доставка складов с грузами в 1,5 тысяч тонн в Литву раз в неделю, поскольку литовские железные дороги подписали пока несколько договоров на перевозку грузов из Украины. Напомним, по оценкам ООН, из-за войны войны в Украине застряли около 25 млн тонн зерна, что уже спровоцировало глобальный рост цен. Президент Владимир Зеленский уверен, что чем быстрее удастся освободить всю Украину от российских войск, тем скорее исчезнет угроза голода в бедных странах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.