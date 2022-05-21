Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 21 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 21 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныци обращают внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно внимательно следить за публикуемой на сайте компании. Напомним, Укрзализныця продолжила маршрут Чернигов – Киев в Винницу. Мы также писали о том, что Укрзалізниця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие каналы продаж ПриватБанка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.