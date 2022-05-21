В оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в Центре предоставления административных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной административной администрации. Обмениваются персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка. Российские кафиры регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий. "В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения – пенсионеров и работников бюджетной сферы. При себе требуют документы. Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях пока неизвестно", – говорится в сообщении. В Мелитополе оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины. Кроме того, жители села Инженерное Пологовского района сообщают, что на территории общины находится большое количество кафиров. Село находится на грани гуманитарной катастрофы и отсутствуют лекарства. При этом большинство пенсионеров не может получить пенсию. Напомним, в Мелитополе прогремел взрыв возле российской комендатуры и произошла перестрелка. Мы также писали о том, что в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд русских кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.