22 мая 2022 христиане уважают перенесение мощей святого Николая. В народе праздничное событие известно как Николай пожилой или Николай весенний. Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы – читайте дальше в материале Styler. Святитель Николай является покровителем и покровителем все обиженных и гонимых, бедных, святой охраняет семейный очаг и мореплавателей. Он не раз помогал морякам, терпящим крах и бедствие на воде, его сила могла усмирить бури. Николай Чудотворец может помочь человеку обрести семейное счастье. Именно с этим святым связана одна из историй, которая стала известна по всему миру. В этот день православные верующие должны помолиться, особенно в церквях. Это нужно делать с раннего утра и до самого вечера, если есть такая возможность. Просите о крепком здоровье и счастливой жизни. Нравы этого дня 22 мая заканчивали сажать картофель, который в старину ценили не меньше хлеба. Крестьяне в этот день возле дома выкладывали кресты из веточек или щепок, жгли у крыльца ветки ольхи, чтобы оградить жилье и его жителей от змей. Главные приметы этого дня: Дождь на Николу весеннего — к хорошему урожаю. Если на Николу лягушки заквакают, то овес будет хорош. До святого никогда не стриги овец, не сей гречки, не купайся в водоемах. Сон с 21 на 22 мая сбудется у народившихся в этот день. Сновидение, увиденное днем 22 мая, исполнится через 5 лет, когда вы уже о нем забудете. В этот день нельзя употреблять алкоголь. Также нельзя думать о плохом, обижаться, конфликтовать и ссориться со своими родными. Не вспоминайте о плохих событиях, лениться, шить и вязать. Также запрещается брать в руки острые предметы, в противном случае человек может навлечь беду на всю свою семью. Нельзя отказывать в помощи тем, кто искренне о нем просит. Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Также читайте, когда в этом году праздновать День вышиванки. Кстати, синоптики рассказали, какая будет погода в Киеве летом.