Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может совершить КНДР во время его азиатского турне. В том числе возможное ядерное испытание, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна. Как передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома. "Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду", — сказал он. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты не исключают провокации, ядерного или ракетного испытания со стороны КНДР в ходе поездки Байдена в Азию. Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране. Напомним, Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южнокитайском море. В настоящее время президент США Джо Байден посетит Азию с рабочим визитом. По данным Управления морской безопасности в провинции Хайнань, военные учения Китая продлятся до понедельника, 23 мая. Во время учеб гражданским и другим невоенным судам запрещено входить в зону маневров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.