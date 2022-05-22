Гороскоп 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым конец этой весны принесет ряд денежных проблем. Астрологи рассказали, как пережить неудачу и "черную полосу". Об этом пишет Slovofraza. Телец Тельцам удастся заранее диагностировать попытки обмана и мошенничества, которых будет немало. Астрологи предупреждают, что вам нужно быть предельно осторожны в обращении с деньгами. Также есть риск "удариться" в ностальгию. Избегайте этого и смотрите вперед. Рак Ракам понадобится крепкая энергетика, чтобы противостоять проблемам, которых будет немало, в том числе и с финансами. Есть вероятность того, что все резко пойдет кувырком. Это значит, что Ракам необходимо более тщательно планировать дела и не надеяться, что Вселенная сделает всю работу за них. Скорпион У Скорпионов может проснуться чрезмерная осторожность, граничащая с трусостью. Не нужно давать слабину и разрешать сомнениям разрушать мечты и планы. Вселенная незаметно внесет свои коррективы в жизнь Скорпионов, благодаря чему финансовая жизнь этих людей изменится, но уже ближе к началу лета. Ранее мы писали, каким знакам Зодиака повезет до конца 2022 года. Кроме того, сообщалось, что ждет каждый знак Славянского гороскопа.