Россияне, вероятно, стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении. Наблюдается высокая концентрация войск РФ в нескольких населённых пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). В Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники россиян, в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий. В Институте отметили высокую концентрацию русских войск в Инженерном, к югу от Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя. Также ISW пишет, что к 220-летию создания Таврической губернии в Мелитополе может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории в Херсонской и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР". Напомним, военные эксперты назвали причины, по которым Кремль может завышать количество защитников "Азовстали". Мы также писали о том, что российские кафиры блокируют гражданский выезд из оккупированного Херсона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.