Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между крупными государствами возрос. Соединенные Штаты вступают в мир, который становится более нестабильным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News. Он подчеркнул, что мир "имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими государствами". "Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми государствами – Россией и Китаем. Каждая из этих стран имеет значительный военный потенциал и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах", — заявил Милли. На днях Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Военные обсудили проблемы безопасности. Следует заметить, что звонок состоялся после того, как министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе разговаривал со своим российским коллегой. Ранее мы сообщали, что, по информации Пентагона, в ближайшие недели ни у одной стороны не ожидается серьезных достижений на поле боя. Однако в НАТО продолжаются дискуссии, сможет ли Киев вернуть Крым. Также мы писали, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, отменят исключение из антироссийских санкций, позволяющее РФ продолжать выплаты долговых обязательств, чтобы избежать дефолта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.