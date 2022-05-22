Сегодня, 22 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. При этом местами будут идти кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных областях и Приазовье, днем в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +11+13, днем +14+16 градусов; на западе ночью +9+13 градусов, а днем +14+23; в восточных областях ночью +12+14, днем +17+21 градусов; на юге страны ночью +14+17 градусов, а днем +21+23; в центральных областях ночью +11+13, днем +15+18 градусов. Погода в Киеве Днем в столице ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут +13+15, а ночью +10+12. Напомним, вчера пришедший со стороны Германии ураган накрыл западные регионы Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.