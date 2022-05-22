Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 22 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 22 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо следить за информацией на сайте компании. Напомним, Сумы и Чернигов получат дополнительное железнодорожное сообщение с мероприятием Украины. Новый двухгрупповой поезд в конце мая соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" попросила российскую сторону забрать тела своих военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.