Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго Евросоюза против России без участия Венгрии. Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. По словам Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглой", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги". Барли обвинила Орбана в том, что он заботится о том, чтобы деньги шли по каналам его семьи и кланов, отметила она, добавив, что в Венгрии существует откровенно коррумпированная система. Отметим, что принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за некоторых стран, наиболее зависящих от поставок российской нефти. Евросоюз предложил предоставить таким странам отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава – с 2025 года. Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт потребовал от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро. Напомним, Венгрия предлагает ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ. Ранее Евросоюз исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.