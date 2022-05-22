В Министерстве образования Германии призывают без бюрократии признавать профессиональную квалификацию украинцев. Решение может ускорить их интеграцию на рынке труда. Как передает РБК-Украина, ссылаясь на DW. По словам министра образования Беттины Штарк-Ватцингер, Германия должна активно поддерживать желание украинских беженцев работать, однако для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация в землях. Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу. Она также добавила, что Германия укрепляет сотрудничество с Министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине. "Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", — подчеркнула Штарк-Ватцингер. В идеале, они должны также извлекать онлайн уроки из Украины в дополнение к немецкой школе, добавила министр. Сейчас, сообщила она, федеральное правительство и земли ведут интенсивный обмен мнениями с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы "найти хороший баланс между интеграцией в немецкую систему образования и сохранением украинской идентичности". По данным Министерства образования Германии, с начала войны России против Украины в немецкие школы причислено более 90 тысяч украинских учеников. Напомним, начиная с июня Германия повысит уровень социальной защиты и поддержку в поиске работы для украинцев. Изменения, предусмотренные законопроектом, будут пересмотрены Бундестагом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.