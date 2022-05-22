В селе Бузова Бучанского района Киевской области обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киевской области. "21 мая следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова. Гражданские граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине", — говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта кафиры убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

В Киевской области обнаружили новые тела украинцев, убитых оккупантами (фото: facebook.com/pol.kyivregion) На сегодняшний день полицейские уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в Киевской области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления российских кафиров. Напомним, в Харьковской области полиция обнаружила захоронения военных России. В их числе подполковник. Мы также писали о том, что в Мариуполе завершили разбор завалов Драмтеатра. Тела погибших похоронили в братской могиле. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.