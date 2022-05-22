Кабинет министров внес изменения в список административных услуг через центры предоставления административных услуг. В ЦНАПе можно зарегистрировать автомобиль и получить номерные знаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 17 мая 2022 г. №391-р. Согласно документу, в услуги ЦПАП включены: регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок. В то же время, ЦНАП будут регистрировать только автомобили, которые в соответствии с законодательством не подлежат осмотру/экспертному исследованию, или на которые поданы подтверждающие документы о его проведении, или если информация о его проведении содержится в единой информационной системе МВД. Отметим, что раньше в ЦПАП можно было зарегистрировать только мопеды и прицепы. Напомним, ранее Кабинет министров изменил порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций. Порядок дополнен пунктом, согласно которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.