23 мая верующие чтят апостола Симона. Святого считали покровителем бедняков и обиженных людей, по отношению к которым поступили очень несправедливо. Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, главные приметы дня – читайте дальше в материале Styler. Традиции этого дня В этот день занимались изготовлением масла и сыра из коровьего молока и тогда они получались особенно жирными и вкусными и питательными. А в печи готовили ряженку и томили молоко, чтобы оно стало топленым. Если его добавить в тесто, оно даст свой особый приятный вкус. Чтобы сливки были очень жирными, их тоже производили 23 мая. Молочные продукты питания заготавливали как для своего хозяйства, так и на продажу. На этом можно было неплохо заработать, так как этот товар был нарасхват. По мнению наших предков, в этот день земля празднует свой день рождения и потому все работы в поле или в саду упразднялись. Нельзя было пахать, сеять и что-то сажать. Крестьяне могли себе позволить заниматься поливом саженцев. Если куры хорошо уносятся, то это к благополучному году. Когда ласточки низко летают, значит, пойдет дождь. Если у пчел сильно шумно, то это до жарких дней. Если в этот день будет ясная погода, то в этот день будет идти дождь. Если дождь с утра прошел, значит, первая половина лета будет дождливой. Когда гроза прошла, значит грибов много будет. Что запрещено делать в эту дату Запрещено отказывать нуждающимся в помощи. Если вы встретили бездомное животное – накормите его. В этот день не заведено работать на земле. Запрещено вонзать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то погода будет идти. Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Также читайте, когда в этом году праздновать День вышиванки. Кстати, синоптики рассказали, какая будет погода в Киеве летом.