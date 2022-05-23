Император Японии Нарухито провел аудиенцию с президентом США Джо Байденом, приехавшим в Токио для участия во встрече лидеров QUAD. Байден также ведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK. По данным телеканала, встреча Байднена с императором началась в 10:00 (4:00 по Киеву), закончилась примерно в 10:30 (4:30). О чем они говорили, не сообщается. Затем президент США направился на встречу с японским премьером. Переговоры начались около 11:00 (5:00 по Киеву), по данным NHK, в них принимают участие только сами лидеры и переводчики. Ожидалось, что Кисида и Байден обсудят широкий круг тем, включая войну против Украины, санкции в отношении РФ, снижение зависимости от российских энергоносителей, противостояние политике Китая, ракетно-ядерную программу КНДР, а также расширение оборонного сотрудничества Японии и США. Напомним, для обсуждения международной изоляции России из-за разрешения войны с Украиной американский президент Джо Байден запланировал персональную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.