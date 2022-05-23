В Украине цены на ранние овощи будут снижаться после поступления на прилавки магазинов и рынки урожая из открытого грунта из центральных регионов страны. Об этом сообщает информационное агентство "AgroTrend". Сейчас с поставками молодых овощей и фруктов наблюдаются проблемы. С чем это связано Это объясняется и временной оккупацией войсками РФ части Херсонской области, где фермеры выращивают большое количество ранней овощной продукции и значительным удорожанием логистики импорта. Соответственно цены на эти товары существенно выше прошлогодних. Как отмечает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, урожай не исчез, и у нас все есть — "но мы любим свежее: молодой картофель, который ехал из Херсона, Египта, Израиля, парниковых и турецких помидоров, капусты и т.д.". "То есть на рынке было очень разное предложение. С этим есть определенные проблемы", — добавил экономист. Когда цены на новый урожай снизятся Эксперт прогнозирует, что ориентировочно через две – две с половиной недели, то есть в первой декаде июня, на рынках будет овощи нового урожая из центра Украины, поэтому цены будут снижаться. "Собственно, стоимость молодого картофеля уже уменьшилась. Еще 15 дней назад он стоил 70 гривен за килограмм, а сейчас его можно купить за 20 гривен", — говорит Пендзин. Ранее эксперты рассказали Styler, ожидается ли в Украине дефицит овощей и фруктов и угрожают ли пустые рынки и магазины. Напомним, перед этим мы писали, какой прогноз дали эксперты о других продуктах питания.