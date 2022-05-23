В результате высоких потерь бронетехники в ходе боевых действий командование российской армии вынуждено снимать с хранения устаревшие танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях. Ранее сообщалось, что армия РФ в Харьковской области ужесточает полицейский режим, чтобы удержать позиции. Противника массово устанавливает блокпосты и строит фортификационные сооружения на подъездных путях, чтобы препятствовать наступлению ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.