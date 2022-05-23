Представители семи стран Азиатско-Тихоокеанского экономического форума осудили действия России. США и еще шесть стран требуют от Москвы немедленно прекратить военную агрессию против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Представители США, Австралии, Канады, Чили, Японии, Республики Корея и Новой Зеландии заявили в совместном заявлении, что у них есть серьезные опасения по поводу гуманитарного кризиса в Украине. "Подтверждая важность основанного на правилах международного порядка, поддерживающего открытый, динамичный, устойчивый и мирный Азиатско-Тихоокеанский регион, мы настоятельно призываем Россию немедленно воздержаться от применения силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины", — говорится в заявлении . Напомним, что в Украине застряли десятки тонн зерна из-за проблем с инфраструктурой и блокировки черноморских портов, в том числе и Мариуполя. Отметим, по данным ООН, российское вторжение в Украину усугубит проблему голода в мире. Особенно это касается стран с продовольственным кризисом, включая Афганистан, Эфиопию, Гаити, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен. При этом недавно в США заявили, что Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.