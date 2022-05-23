По меньшей мере, семь человек погибли в понедельник во время пожара на быстроходном судне у берегов Филиппинского острова Лусон. На борту находились 124 пассажира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на береговую охрану страны в Facebook. Согласно ее данным, на борту судна, которое вышло с острова Полилло примерно в 05:00 (00:00 по Киеву) и направилось к острову Лусон, находились, в том числе 10 членов экипажа. 120 человек были спасены, 23 из них получили ранения и сейчас находятся в больнице. Еще семерых ищут спасатели. Пожар на судне был взят под контроль. Возгорание произошло, когда до места назначения оставалось менее 1 км. Напомним, на востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер прямо в море. На борту корабля было 200 человек. У берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе. В результате пострадали члены экипажа. Ранее сообщалось, что в Афганистане взорвался автобус с людьми. В ней перевозили преподавателей университета. Есть раненые и погибшие.