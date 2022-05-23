Сегодня, 23 мая, на территории Украины ожидается сухая погода. В большинстве регионов прогнозируется небольшой убыль температур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. На большинстве территорий Украины будет солнечная погода. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Сегодня столбики термометров днем покажут максимально +20 градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +5+9, днем +14+17 градусов; на западе ночью +7+9 градусов, а днем +15+19; в восточных областях ночью +6+8, днем +15+27 градусов; на юге страны ночью +10+13 градусов, а днем +17+20; в центральных областях ночью +7+9, днем +15+18 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +15+19 градусов, а ночью +4+8. Ранее сообщалось, что 22 и 23 мая в Украину придет похолодание и штормовой ветер. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.