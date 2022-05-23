С начала полномасштабной войны спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС из-под 98 завалов зданий извлекли 150 тел погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолия Торяника в эфире телемарафона. По его словам, при разборе завалов в Харькове было спасено более 250 человек. При этом наиболее массированным обстрелам в городе подвергались Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт. Данные районы находятся ближе к линии столкновения, к которым враг доставал артиллерию. Торяник также рассказал, что при исполнении своих обязанностей погибли 5 человек из-за повторного обстрела: 2 спасателя и 3 саперы. При этом 7 саперов получили ранения. Он также рассказал о том, что в первые дни после начала российской агрессии саперы отрабатывали по 100-120 заявок в день. За неполные 3 месяца они совершили в общей сложности более 4 тысяч выездов и обезвредили около 3 тысяч взрывоопасных предметов. Напомним, 21 мая российские кафиры продолжили обстреливать Харьков и область, в результате чего ранения получили более 10 человек. Мы также писали о том, что в Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч боеприпасов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.