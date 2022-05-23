Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 194 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 44 человека были награждены посмертно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского. "Подписал указ о награждении наших военных. 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44-посмертно. Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям», – заявил глава государства. Напомним, российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, кафиры формируют резервы для продолжения давления на украинских защитников. Для этого Россия опрокидывает с Дальнего Востока свежие части. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.