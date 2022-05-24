Английская Премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба "Челси" консорциума Boehly во главе с Бодли Тоддом. Завершение соглашения зависит от выдачи британским правительством требуемой лицензии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Премьер-лиги. "Совет Премьер-лиги сегодня (24 мая – ред.) одобрил предложение о поглощении футбольного клуба "Челси" консорциумом Тодда боли и Клирлейка", — говорится в сообщении. Отмечается, что было проведено тестирование всех потенциальных директоров и проведена необходимая проверка. Завершение продажи по-прежнему зависит от британского правительства, которое должно выдать необходимую лицензию для завершения заключительных этапов соглашения. Новость дополняется… Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.