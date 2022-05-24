В последние дни существенно возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры. Это связано с тем, что агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 км от государственной границы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ. Кроме того, на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Напомним, с начала мая российские войска в Луганской области усилили обстрелы населённых пунктов. Только за вчерашний день в регионе разрушены 70 жилых домов в нескольких поселках и городах, включая Северодонецк, Золотое и Николаевку. Отметим, 22 мая украинские военные отбили атаку противника в поселке Метелкино, который находится недалеко от Северодонецка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.