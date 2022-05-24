Назначенный оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов призывает Россию разместить на территории Херсонской области российскую военную базу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. Стремоусов также заявил, что появление большой воинской части должно стать "гарантией безопасности" и "жизненно необходимо" для региона и что в этом якобы "заинтересовано все население". Тем временем российские кафиры пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли около двух десятков таких образований. Напомним, что мэр Херсона оценил возможность создания "ХНР" на территории области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.