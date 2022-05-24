Россия связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями. Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. По словам российских пропагандистов, вроде бы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе. Также пропагандисты вспомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого вроде бы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению. "Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ нет, и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание на тему войны и ее поражение на тему очередного вируса", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. Напомним, Минздрав Украины официально заявил: в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы. Известно, что в последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания выявили в Великобритании, Испании, Франции, Швеции и Португалии.