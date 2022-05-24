Российские кафиры пытаются заработать с помощью вооруженного давления. Берут взятки от 3 до 5 тысяч гривен с людей, желающих уехать из оккупированного Мелитополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора, говорится в сообщении. Как отмечается, при этом уже несколько дней снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении областного центра не только из Мелитополя, но и из Энергодара. На блокпосте врага в Васильевке по неизвестным причинам кафиры РФ не пропускают любой автомобильный транспорт, есть очередь из более 400 машин. Как сообщается, со стороны Запорожья ждут проезда машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края. Транспорт также не пропускают русские военные. Как отмечают в Запорожской ОВА, по сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой от 20 до 40 тысяч гривен. Напомним, украинские спецслужбы провели удачную операцию в захваченном Мелитополе. В результате нее россияне остались без цепочки снабжения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.